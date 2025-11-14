「デフリンピック東京大会」でデフサッカー女子チームを率いる山本典城(よしき)監督（５０）は、フットサル監督との「二刀流」だ。

冬季種目であるデフフットサル女子チームの代表監督を務めながら、自国開催の大会でサッカーの監督も務める。「異例中の異例」と言える兼任の起用には、「特殊な事情」と「熱い思い」がある。（デジタル編集部・反保真優）

「デフサッカーを多くの人に知ってもらう」

「自国開催のデフリンピック。デフサッカーを多くの人に知ってもらうには、結果が求められる」

東京都府中市の「府中朝日フットボールパーク」で、事前合宿が行われた８月、山本監督が取材に応じた。その口ぶりは冷静ながら、情熱がこもっていた。

デフフットサル女子日本代表は、２０２３年のＷ杯で優勝を果たした強豪だ。自身も最優秀監督賞に選ばれた。

一方で、デフサッカー女子は国際大会で表彰台に立ったこともない。「日本ろう者サッカー協会」によると、サッカー男女、フットサル男女の４カテゴリーの日本代表のうち、国際大会で３位以内に入ったことがないのはサッカー女子だけだ。

デフとは無縁の社会人プレーヤーの決断

山本監督は、社会人チームでプレーしていた元フットサル選手。当時は、デフスポーツとは無縁だった。指導者となったきっかけは、東日本大震災後の２０１２年に、ろう者が企画した神奈川県の震災チャリティーイベントに参加したことだ。そこで初めて「デフのカテゴリーにもサッカーやフットサル日本代表があるんだ」と知ったが、笑顔でプレーしている選手の姿が心に響いたという。その後、選手や日本ろう者サッカー協会との交流が始まり、経歴を知った同協会から打診を受けた。

決断までに要した時間は半年間。それまで障害を持つ人と密に接した機会がなく、聴覚障害に理解もない自分に務まるのか、と葛藤があった。それでも「誰にでもやれるチャンスがあるわけではない。経験してきたことが少しでも役に立つなら」と覚悟を決め、１３年からフットサル代表の指揮を執っている。

「互いを理解」信頼重ねて頂点に

「チームのメンバーは元々、みんな他人です。互いに理解することからスタートしました」。心がけたのは、「自分の考えを押し付けないこと」「自分の考えがどれだけ伝わっているか確認すること」だ。

始めは、戸惑いもあった。練習の方法や方針を選手に説明したとき、うなずいていたことに安心していたが、いざ始めてみると全く伝わっていない。少しずつ手話を学んだ。チームには手話通訳はいるが、自分も手話で試合中に指示を出す。足りないところは「伝わればなんでもいい」と身ぶり手ぶりを駆使して説明する。こまめに聞き直す癖もつけた。代表合宿後には、グーグルフォームなどデジタルアンケートで戦術や練習目的の理解度を図る。

そうした気配りが、フットサル女子を頂点に導いた。今は「信頼関係を築ければ、聞こえるか聞こえないなんて関係ない」ときっぱり言える。スポーツにおいて、大事なのはお互いを理解しあうことだ。「聞こえる・聞こえないというのは関係なく、コミュニケーションが取れますから」

戦力差を埋めるために大なた

そもそも、世界一になったこともあるフットサル女子と、国際大会でメダルを取ったことがない女子サッカー。なぜこれほどまでに成績に違いがあるのだろうか。

日本ろう者サッカー協会によると、聴覚障害のある選手は男女のサッカー、フットサルを合わせても、わずか２００人ほどだ。競技人口は極めて少ない。フットサルは５人だが、サッカーは１１人をそろえる必要がある。そのうえ、「世界一」を目指して強化してきたデフフットサルに実力者が入っていく中で、サッカー代表は選手層の薄さが目立っていた。

今回のデフリンピックは夏季大会で、サッカーのみが行われる。自国開催とあって絶対に負けられない協会は、「世界一」の監督である山本監督に白羽の矢を立てた。

山本監督は、チーム強化のため大なたをふるった。当初からフットサルと兼務している選手に加え、技量の高いフットサル選手をサッカー代表に呼び寄せた。大会では１８人中１３人が両方の代表として出場する。

共通点はあっても、サッカーとフットサルは全く別の競技だ。自身がサッカーをしていたのは大学の途中まで。ピッチの広さも、人数も、ボールも違う。「サッカーをしてきた選手たちの中には、僕の就任をよく思わなかった選手もいると思う」と漏らす。

それでも、打診を引き受けた。信念はある。「日の丸を背負うチームというのは、フットサルもサッカーも変わらない」。掛け持ちの指揮官は想像以上の忙しさだが、「一生の一度の舞台に立てる喜びが大変さを上回っている」という。

デフリンピックでの目標は「金メダル」

競技には４チームが参加し、１１月１５日から福島県内で行われる。

今大会の目標は「金メダル」ときっぱり言う。結果を残して、この競技をより多くの人に知ってほしいからだ。「聞こえない選手と聞こえるスタッフが一丸となって戦う姿から、感じることがあるはず。それを見れば、障害者と健常者が共生できる社会に近づく」という思いがある。デフリンピックはその願いを成就させるのに持ってこいの舞台になる。