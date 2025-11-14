＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞

初出場を決めたソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（30）は「今侍みたいな心で立っている。アイナ・ジ・エンドというおかしな名前をつけて10年。真面目に歌を歌っていると必死こいて伝えにいきたい」と意気込んだ。

今年は7月に配信リリースした人気アニメ「ダンダダン」の主題歌「革命道中 − On The Way」が、ストリーミング総再生回数1億回、SNS総再生12億回を突破し、Billboard Global 200に6週連続でランクイン。さらにBillboard JAPAN HOT 100でも17週連続ランクイン（4週連続1位含む）するなど、国内外で大ヒットを記録した。

21年にはBiSHとして出場も「緊張のあまり歌詞をかんでしまった。ずっと悔しかった」と振り返った。「4年前は仲間がいて、円陣を組んだりしていた。最近はバンドメンバーやダンサーと心を1つにできている。グループの時よりも強くなれていると思います」と話し、「今回ソロで呼んでいただけてめちゃくちゃうれしい。絶対にやりきる」と自身の力を発揮するステージを誓った。