セブンイレブン「福袋」が発売決定！ 店頭モチーフや人気クリエイターとのコラボアイテムが登場へ
「セブンイレブン」は、12月22日（月）から、「セブンイレブン福袋 2026」を発売。これに先駆け、予約受付が11月18日（火) 14時00から、「セブンネットショッピング」で開始される。
【写真】実物と並べたい！ 「セブンカフェ」モチーフのコースターが超かわいい
■数量限定
今回数量限定で登場する「セブンイレブン福袋 2026」は、コラボ商品を含むオリジナルグッズ4点と、全国の店舗で使える最大合計3300円引き相当の電子クーポンがセットになった3630円のお得な福袋（価格は税込）。
オリジナルグッズは、「セブンイレブン」の店頭をイメージしたキッチンタイマーと「セブンカフェ」、「カフェオレ」をモチーフにしたラバーコースターがラインナップにそろい、ファンの心をくすぐる。
また、京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」とコラボし、数字の“0〜9”をモチーフにした代表的なテキスタイルデザイン“SO−SU−U”に「セブンイレブン」の“11”を加えた「ジャガードハンドタオル」は、全3種よりいずれか1種が入る。
さらに、SNS発の人気クリエーター、パントビスコ氏が、2026年の干支を独特の世界観とユーモアのあるデザインに仕上げた「ニューイヤープレート」も全4種からいずれか2種が付属。
そのほか、セブンカフェ、おにぎり、スイーツ、パンなどに使える「電子クーポン」を提供。加えて、10個に1個の割合で500円分の限定プリペイドカードが入っているサプライズ企画も用意され、新年を前に運試しも楽しめる。
