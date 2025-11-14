¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡×ÂçÃ«æÆÊ¿à±Ñ¸ì¡õ¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Áá»Ñ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¾Þ»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥È¥ê¥ê¥ó¥¬¥ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼! ¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡ª¡×
¡ÖÈà¤Ï±Ñ¸ì¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤òÎ®Äª¤ËÏÃ¤»¤ë¤Î¡©¡ª¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖA message from Shohei. ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ëÂçÃ«¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î5ÉÃ¤Û¤É¤ÎÃ»¤¤Æ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥È¥ê¥ê¥ó¥¬¥ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡¢Èà¤Ï±Ñ¸ì¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤òÎ®Äª¤ËÏÃ¤»¤ë¤Î¡©¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÃË¤ÏÁ´¤Æ¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö»ä¤Î»Ò¶¡¤ÈÂ¹¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡×¡ÖMVP¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£