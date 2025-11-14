¡ÖÈ¬ÆüÌÜ¤ÎÀæ¡×¤«¤é14Ç¯¡Ä±ÊºîÇîÈþ¤ÈàÌ¼á¤ÎºÆ²ñ2S¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î±ÊºîÇîÈþ(55)¤¬±Ç²è¡ÖÈ¬ÆüÌÜ¤ÎÀæ¡×¤Ç¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸µ»ÒÌò¤È¤ÎàºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£ÏÃ¤»¤ÐÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤ÎÅÏîµ¤³¤Î¤ß(19)¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿ÃçÎÉ¤·2S¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òµ×¡¹¤ËÇÒ¸«¤·¤¿¤éÎÞÁ£¤¬¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦15Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤½¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë±Êºî¤µ¤ó¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Õ¤¡¤¢¤¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×¡Ö¤¨¡©¡ªÃ¯¡©¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¤¢¤Î»Ò¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÏîµ¤Ï2011Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÈ¬ÆüÌÜ¤Î蟬¡×¤Ç¡¢°æ¾å¿¿±û±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¾¯´üŽ¥·°Ìò¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Éã¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤éÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤ËÍ¶²ý¤µ¤ìàµ¶ÁõÊìá¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìî¡¹µÜ´õÏÂ»Ò(±ÊºîÇîÈþ)¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë»Ò¶¡¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£