【紅白】&TEAM『紅白歌合戦』初出場聞いて“ガッツポーズ”「夢でした」 YUMAがけん玉チャレンジに意欲
NHKは14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）の出場歌手発表会見を実施。9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が初出場することが発表された。
【会見カット】カッコイイ…！黒スーツでポーズを決める＆TEAM
&TEAMは、ブラックスーツに身を包んで登場。サブリーダー・FUMAは「初めまして！&TEAMです。僕たちは、日本から出発したグループでして、『紅白歌合戦』がひとつの目標であり、夢でした。光栄です」と喜びをかみしめ、「デビューから3年、応援してくださったファンの皆さんに誇りに思ってもらえるように、番組に恥じないように、一瞬一瞬を大切にしたい」と力を込めた。
初出場を聞いたのは、今朝だったそう。HARUAは「&TEAM自身も突然の出来事で信じられておらず、実感がわかない気持ちがあるのですが、舞台に立って実感がわいてきている途中でございます」と心境を告白。MAKIは「『紅白歌合戦に出場することをひとつの目標として頑張ってきたので、&TEAM全員9人で喜びました。大声上げて、ガッツポーズをして！」とその時の様子を再現した。
今年10月28日には、韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした&TEAM。Kは「先月、韓国デビューをして、僕たち日本に帰ってきてうれしい報告をいただけた」と笑顔を見せ、EJは「僕たちは今年、初めてのアジアツアーをしましたが、いろんなところでもらったエネルギーを、今回の『紅白歌合戦』で伝えたいなと思います」と意気込んだ。
続けて、YUMAは「紅白といえばコラボもあると思います。&TEAMもコラボをしたり、個人的にはけん玉チャレンジに出られたらなと思います」と、グッと前のめりで語った。
なお、JOは個人のスケジュールのため、会見への出演が叶わなかった。
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
