プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と世界3階級制覇王者の中谷潤人（27＝M・T）が米ボクシング老舗専門誌「ザ・リング」12月号の表紙を飾ることが14日、発表された。

来年5月に東京ドームでの日本人対決が計画されている井上と中谷。表紙のイラストでは両者が背中合わせとなっており、“日本人対決”が表紙を飾るのは1922年創刊で103年の歴史を誇る同誌で初めてだという。

現地時間12月3日に米国、カナダ、英国の書店へ並ぶ12月号は異例の日本特集号となっており、井上と中谷が初共演を果たすサウジアラビア・リヤドで行われる興行「ザ・リングV ナイト・オブ・サムライ」のプレビュー、フォトグラファー福田直樹氏のストーリーが掲載。新鋭紹介コーナーでは「井上尚弥の再来」とも呼ばれる、アマチュアUー19世界選手権ライト級金メダリストの/藤木勇我（興国高3年）の特集記事などが掲載される。

井上と中谷は次戦12月27日サウジアラビア・リヤドで行われる興行で初共演を果たす。6度目の4団体王座防衛を目指す井上はWBCスーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）の挑戦を受ける。スーパーバンタム級転級初戦となる中谷はWBC世界同級9位で20戦全勝18KOのセバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ）と対戦する。