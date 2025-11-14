´Ü¤Ò¤í¤·¡¡¡È¿ä¤·¡É¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡×ÌÜÎÏ¤òÀä»¿¡ÖÇÐÍ¥¤Ã¤ÆËÍ¤ÏÌÜ¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¡Ê75¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ê25¡Ë¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤«¤é¡¢âÃ±ÉÅÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿´Ü¤Ï¡ÖËÍ¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¡£Í·¤Ó¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿äÁ¦¤¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËâÃ±ÉÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢´Ü¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¤±¤óÀ©¡£ß·Éô¤¬¡Ö2¿Í¤ÇÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡¢´Ü¤Ï¡ÖÍ·¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÇÐÍ¥¤Ï¡×¤È½õ¸À¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÌÜ¤À¤È»×¤¦¡£ÌÜ¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Í·¤Ó¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È½Å¤Í¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤Èµ±¤¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¿Ä¤Î¶¯¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£´Ü¤¬¡ÖÌÜ¥Â¥«¥é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²¿¤«¤¬¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢âÃ±ÉÅÄ¤ÏÌÜ¤ò¸«³«¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö´é¤Î3Ê¬¤Î1¤°¤é¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£