女子プロレスのマリーゴールドは１３日、都内で１７日の後楽園ホール大会に向けた記者会見を開いた。前ユナイテッド・ナショナル王者の桜井麻衣（３５）は陥落した１０月２６日の両国大会以来の復帰戦で石川奈青（３１）とシングルマッチを行うが、「ベルトを失って初めての試合で、とても大事な一戦。でも私にはさらなる目標があるので、この試合で存在感を残した上で石川奈青に完封勝利します」と宣言した。

ただ、隣で聞いていた石川は「つまんないですね〜」と一蹴。「復帰だからってフワフワしてるんじゃないですか？そんなにフワフワしていて、“予選敗退”しないように気をつけてくださいね」と、どこかで聞いたことのあるような禁断ワードをちりばめて挑発した。

さらに、石川はただらなぬ妖気が立ちこめる白いバケツを会見に持参したが、「お前さ、両国の弓月とのベルト戦の前に『お前とはすすってきた泥水の量が違う』とか何とか言っていたけど、泥の味なんかわかるわけないよなぁ？わかってたまるかよ！本当の泥の味が！」とヒートアップ。「本当の泥の味っていうのはな、こういうことを言うんだよ」と、バケツの泥水をコップですくい、口の周りを汚しながら一気に飲み干した。

「お前にこの泥水、本当に飲む覚悟があるのかよ？」と、泥水を◯んでくださーいと言わんばかりの勢いで迫ったが、逃げまどう貴婦人は「頭おかしいんじゃないの？あんた、飲まなくてもいい泥水まで飲み過ぎなんだよ」とドン引き。石川は意に介さず、「私は泥が大好物だからね。あんたみたいに、ちょっと（泥を）すすっただけの女とは違うんだよ。泥水、たっぷり味わえよ」と、苦労人同士による一騎討ちを前に文字通りの泥仕合を展開した。