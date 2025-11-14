タレントのローラ（35）が、13日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。2015年に、突然、米ロサンゼルスに活動拠点を移した。今、日本文化を積極的に発信していることについて話した。

今回のテーマは「女性が憧れる女性に人生の哲学を聞く」。ローラは久々に日本のテレビに登場。放送作家でタレントの野々村友紀子（51）による番組のVTR事前インタビューで、多忙から心がぼろぼろになり、渡米したことを明かした。

現在、自身のSNSで茶道、華道、書道などに取り組む様子を紹介している。「アメリカに行って、アメリカの素晴らしさも感じながら自分を愛する旅を始めたら、自分のルーツも愛する気持ちが芽生えてきて。日本の美しさをどんどん発信して行きたいな、と思って」と心境を話した。

最初は茶道を始めたという。「そこで学んだのが、『今を生きる』っていうことを教えてくれる」と言った。「なんで私はストレスな気持ちになるんだろう、とか、昨日はハッピーだったのに、今日、なんか落ち込んでる。これなんだろう、とか。すごい悩んだりしていて」。その時に、禅や心の本を読んだ。「現代の人は、90％以上の人が今を生きることができていない、って。ほとんどの人が過去と未来に生きている、って学んで。確かに普段、過去のことを考えたり、未来のことを考える癖がついているかも」と気付いたという。

「お茶を始めてから、プライベートで悩みごとがあるな、ってやっていたら、1つの動作がずれちゃったりすると、次にもつながって、周りからみても慌ただしく見えちゃって。作法の通りにやっていると、余計なことを考えないで、今。『今』に持ってきてくれているんだ、っていう気持ちになって。時間も気付いたら2時間、3時間、4時間があっという間に過ぎるの」。そして「学び中だけど、『今を生きる』っていうことを、少しずつわかり始めてきた気がする」と言った。