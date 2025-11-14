残留決めた横浜ＦＭ、３０日のホーム最終戦で６年ぶり５万人超え目指す…既に来場見通し４万７０００人

横浜ＦＭが１４日、横須賀市内で全体練習を行った。

９日の敵地・京都戦（３〇０）で勝利を収め、残り２試合を残して「残留」が決定。４日間のオフを経て、この日からホーム最終戦のＣ大阪戦（３０日・日産スタジアム）に向けて再始動した。

苦しいシーズンを戦い抜いた中で迎えるホーム最終戦となるが、チケットの売れ行きが好調。京都戦直後に１日で１０００枚を超えるなど、当日の来場者は今季最多の川崎戦の４万１２２１人を大きく上回る、４万７０００人が既に見込まれている。

５万人を超えれば、優勝を決めた１９年の最終戦・ＦＣ東京戦で記録したＪリーグ最多記録の６万３８５４人以来の大台到達となる。主将のＭＦ喜田拓也は「ここまで本当に悔しい思いしかさせていないと言っても過言ではないシーズンにさせてしまった。ただ、こういう状況だからこそ、自分たちが見せられるものがあるんじゃないかという風にも同時に思ってきたので。最後はみんなクラブのために本当に自分を犠牲にしてでもみんな戦ったので、その感謝は伝えたいなと思う。本当に一人でも多くの人に来てもらいたいし、その時間を共有することは、すごくこれから先にも大事かなと思っている。『乗り越えた。よかったね』で、終わるのではなく、本当のクラブの力にするという意味では、そういうものを共有する時間はすごく大事だと思う。僕らも続けていい準備をしますし、みんなでこのクラブの価値を改めて共有する場に出来ればと思います」と話した。