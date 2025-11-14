全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）は１３日（日本時間１４日）にナ・リーグＭＶＰを発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３年連続４度目の受賞を満票で果たした。投票権を持つ同会所属の記者３０人全員が大谷に投票した。４度選出は最多７度のバリー・ボンズに次いで単独２位だ。受賞後、オンライン会見に応じた。一問一答は以下の通り。

――４度目のＭＶＰ

「もちろん光栄なことですし、満票でね、評価してもらったっていうのも、僕としてはすごく特別なことなので、まず投票して下さった記者の皆さんに感謝したいと思います」

――ボンズはＭＶＰを７回受賞した。それは目標となるか

「シーズンのＭＶＰはチームとしてやってきた結果、結果というか、その先にあるものなので、結果的に自分がそれだけいいシーズンを送れればチームが勝てるということ。その先にいい成績に収まってるということはＭＶＰをもらえるっていう考え方なので、最初からＭＶＰを目標にするってことはないですけど、ケガなく１年間しっかりとまず自分の仕事をやった先に何回も受賞できればいいんじゃないかなと思ってます」

――来季はどのくらいマウンドで活躍できそうか

「来年はもちろん頭から行くつもりではいますし、来年のメンバーは、もちろんいる人、いない人いますけど、その中で先発のピッチャーとしてしっかりとまず１年間回れるのが目標ではあるので、さっき言いましたけど、ケガなく１年間まずしっかりと仕事をするっていうのが大事かなと思います」

――先日のパレードで次のパレードが楽しみ、と。今季の大変さを考えた時に、来年もというのはどこから来ているのか

「それは難しいことだなっていうのはもう十分理解してます。それはみんなが理解してることですけど、勝った今だからね、しっかりとまた新たな目標を立てて進んでいくっていうのがチームとして大事だとは思うので、難しいことですけど、そこにチャレンジしていくっていうのが、今のドジャースとしてのみんなの意思かなと」

――今年は父になり生活リズムがガラッと変わった。どう対応したのか。また、ＷＢＣについてはどう思っているか

「シーズン中に生活リズムってのは、当然それは変わるとは思いますけど、でも家族のサポートもあって、極力グラウンドに集中もできる環境もありまして、その中で生活していくっていう感じではあったので、そこは本当に毎日のサポートにすごく感謝してます」

「ＷＢＣに関しては、まだ球団を通してっていうか、個人間ではちょっとやり取りができないので、球団からどうなるかっていうのをまずは連絡を待ってるっていう、みんなそういう段階じゃないかなとは思うので、まだこれから先こう決まっていくことなのかなと思ってます」

――来年のローテーションについて

「どうですかね、１試合単位で考えたら、６人が７イニングっていうよりは、普通に考えたら１００球を基準にみんな登板スケジュールを組んでやるとは思うので、登板感覚についてはどうなんですかね。さっきも言いましたけど、メンバーがね、どの程度いるかにもよりますし、どの程度メンバーの入れ替えがあるかにもよるとは思うので、一番目指すべきは、やっぱポストシーズンでみんなが健康な状態で、まず今年のように回ることだとは思うので、そこを考えるのは僕ではなくて、チームの編成だったりとか、現場を指揮する監督であったりとか、ピッチングコーチっていうのが一番メインになってくるのかなと思ってます」

――シーズンを終え、どう過ごしているのか

「そうですね。撮影、他のね、野球以外のお仕事が入ってたりとか、特に家で。たまに球場にも行きますけど、家でウェイトしたりとか、特にはそういう感じで、ラフ目にというか、シーズンみたいにガツガツはもちろんしてないですけど。去年、一昨年みたいに、手術がないので普段よりは、なんて言うんですかね、普通のオフシーズンというか、ゆったりとしたオフシーズンを過ごしてるなとは思ってます」

――ワールドシリーズ３連覇以外の夢

「シーズンのってことですかね？うーん、どうなんですかね。具体的な数字っていうよりも、さっきも言いましたけど、まず１年間健康で回れた先にどれぐらいの数字が残ったのかなっていう、そういう目標というより楽しみみたいな感覚の方が強い。１年間まずはフルで回ってみないことにはわからないっていうのもありますし、ここ数年でしっかりと打席では特にそれができているので、その、当たり前というか、出続けるっていうのは大変なことですけど、そういうところをしっかりやれば自ずとそういう数字が出てくると思うんで、まずはそれを目標にするっていうのは楽しみにしたいなと思ってます」