NHK¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½¡£FRUITS ZIPPER¡¢M!LK¤Ê¤É½é½Ð¾ì
NHK¤Ï¡¢12·î31Æü19»þ20Ê¬～23»þ45Ê¬¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì²Î¼ê37ÁÈ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ÈÁÈ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ä´öÅÄ¤ê¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡¢ÇòÁÈ¤Ç¤Ï&TEAM¡¢M!LK¤Ê¤É¤¬½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿ÊüÁ÷100Ç¯¤Î¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¤Ï¡¢ºæÀµ¾Ï¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£ºæ¤ÏÄÌ»»7²óÌÜ¡¢É¹Àî¤Ï25²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£
³ÆÁÈ¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤Ê¤ª¡¢»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»ÒNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¹ÈÁÈ½Ð¾ì²Î¼ê ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É(½é) ¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó ILLIT ´öÅÄ¤ê¤é(½é) ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê ´äºê¹¨Èþ aespa(½é) CANDY TUNE(½é) ºäËÜÅßÈþ 髙¶¶¿¿Íü»Ò ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê(½é) Å·Æ¸¤è¤·¤ß ÇµÌÚºä46 HANA(½é) Perfume ¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È(½é) FRUITS ZIPPER(½é) MISIA ¿å¿¹¤«¤ª¤ê LiSA
ÇòÁÈ½Ð¾ì²Î¼ê &TEAM(½é) ORANGE RANGE King ¡õ Prince µ×ÊÝÅÄÍø¿ ¶¿¤Ò¤í¤ß ¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó ½ãÎõ TUBE Number_i ¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó Vaundy BE:FIRST Ê¡»³²í¼£ ÉÛ»Ü ÌÀ Mrs. GREEN APPLE »°»³¤Ò¤í¤· M!LK(½é)