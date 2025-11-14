テクニカルポイント ドル円154円00銭手前に10日線 テクニカルポイント ドル円154円00銭手前に10日線

リンクをコピーする みんなの感想は？

155.60 エンベロープ1%上限（10日間）

155.56 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

154.46 現値

154.06 10日移動平均

153.93 一目均衡表・転換線

153.20 21日移動平均

152.52 エンベロープ1%下限（10日間）

152.21 一目均衡表・基準線

150.84 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

149.66 一目均衡表・雲（上限）

149.38 一目均衡表・雲（下限）

149.02 100日移動平均

147.76 200日移動平均



154円00銭手前に10日線が控えている。155円トライに慎重も10日線を割り込まないかぎり上が意識される展開。

外部サイト