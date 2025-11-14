155.60　エンベロープ1%上限（10日間）
155.56　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
154.46　現値
154.06　10日移動平均
153.93　一目均衡表・転換線
153.20　21日移動平均
152.52　エンベロープ1%下限（10日間）
152.21　一目均衡表・基準線
150.84　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
149.66　一目均衡表・雲（上限）
149.38　一目均衡表・雲（下限）
149.02　100日移動平均
147.76　200日移動平均

154円00銭手前に10日線が控えている。155円トライに慎重も10日線を割り込まないかぎり上が意識される展開。