本田翼、“上下6000円コーデ”で登場 「すごい！」と太鼓判 ブルーを基調
俳優での本田翼（33）が14日、都内で行われた『SHEIN プレス発表会＆新CMお披露目』に登壇。“上下6000円コーデ”を披露した。
【動画】本田翼、衝撃の全身6,000円コーデに思わず「すごい！」
ブルーで統一したSHEINのアイテムを着用して登場。「ニットでも全体が重すぎない感じに仕上げた」と説明した。その上で「洋服と靴合わせて6000円なんです大体。すごい！」と太鼓判。司会も驚いた表情を見せていた。
SHEINは、年間最大規模の『SHEIN BLACK FRIDAYセール』に合わせて本田を起用した新CMを発表。本田が着こなす最新コーデが満載のファッションコラボカタログも公開した。新CMは14日から公開された。
【動画】本田翼、衝撃の全身6,000円コーデに思わず「すごい！」
ブルーで統一したSHEINのアイテムを着用して登場。「ニットでも全体が重すぎない感じに仕上げた」と説明した。その上で「洋服と靴合わせて6000円なんです大体。すごい！」と太鼓判。司会も驚いた表情を見せていた。
SHEINは、年間最大規模の『SHEIN BLACK FRIDAYセール』に合わせて本田を起用した新CMを発表。本田が着こなす最新コーデが満載のファッションコラボカタログも公開した。新CMは14日から公開された。