◇米女子ゴルフツアー アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン第1日（2025年11月13日 米フロリダ州 ペリカンGC＝6349ヤード、パー70）

第1ラウンドが行われ、渋野日向子（26＝サントリー）が1バーディー、2ボギーの71で回り、1オーバーの54位で初日を終えた。

ホールアウト後、WOWOWのインタビューに応じ、「ショットもブレてる感じはありましたし、パッティングもチャンスを決められない感じだった。凄く苦しいラウンドになりました」と振り返った。

トランプ米大統領の孫であるカイ・トランプ（18）と同組。SPも同行するラウンドとなり、「1打1打ていねいにやっていましたし、自分の小さい頃を思い出す感じがしたので、新鮮な感じがあった。すごい雰囲気の中でしたけど、一生に一度あるかないかの経験かなと思いました」と語った。

年間ポイントランク104位。限定的な出場権が得られる準シードの100位以内に入るためには、最低でも単独37位以上の成績が求められる。「もう少しいいスタートを切りたかった。明日は上位にいけるようにたくさんバーディーを取れたら」と切り替えた。