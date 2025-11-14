日グランデ、上期経常は黒字浮上・通期計画を超過

日本グランデ <2976> [札証Ａ] が11月14日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は1億2900万円の黒字(前年同期は5900万円の赤字)に浮上し、通期計画の9100万円に対する進捗率が141.8％とすでに上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は3800万円の赤字(前年同期は5900万円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は1億5200万円の黒字(前年同期は800万円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の0.0％→8.4％に急改善した。



株探ニュース

