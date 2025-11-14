塩麴に漬け込むとふんわり＆ジューシー「塩麴の唐揚げ」
ご飯の上にドーン！ 甘辛ダレでご飯がすすむ「チキン南蛮」／蓋はのせるだけ弁当（1）
「キキ弁」という愛称で、お弁当を詰める動画をSNSで発信しているキキさん。おかずやごはんがお弁当箱からちょっとだけはみ出した、「蓋はのせるだけ」のお弁当は、ボリュームたっぷりで彩りも鮮やか。キキさんがお弁当を詰めながら、おかずや詰め方について説明する軽快で優しい語り口も大人気なんです！ 多くのフォロワーさんからも「おいしそう！」「元気が出る！」「お弁当の参考になる」と多くのコメントが寄せられています。
※本記事はキキ著の書籍『蓋はのせるだけ弁当』から一部抜粋・編集しました。
※お弁当を持ち歩くときは保冷剤や保冷バッグを利用するなど、保管方法にも注意しましょう。
■ケチャップおにぎり＆唐揚げ弁当
メインおかずはじゅわっとサクサクな唐揚げ
■「塩麹の唐揚げ」
おかずに悩んだときに助けてくれるのは、やっぱり唐揚げ。ヨーグルトメーカーを手に入れ、塩麹を手作りするようになって料理に塩麹を使用することが増えました。ひと晩漬け込むと、お肉もふんわりジューシーだよ。
材料・作りやすい分量
鶏もも肉…1枚（350g）
（A）塩麹…大さじ2
（A）しょうゆ麹…小さじ1
（A）にんにく、しょうが （ともにすりおろし・あれば）…各少々
片栗粉、揚げ油…各適量
作り方
1．鶏肉はひと口大に切ってポリ袋に入れ、Aを加えてもみ込む。冷蔵庫に入れ、3時間〜ひと晩漬け込む。
2．キッチンペーパーで1の汁気を拭き、揚げる直前に片栗粉をまぶす。
3．揚げ油を170℃に熱し、2を入れる。2〜3分揚げたら上下を返し、さらに1〜2分揚げる。
【キキPOINT】
塩麹やしょうゆ麹がない人は、オーソドックスなしょうゆバージョンをどうぞ。上記のＡを「しょうゆ大さじ1〜2、酒大さじ1、塩少々、にんにく、しょうが（すりおろし）各少々」にかえて、漬け込みます。あとの作り方は同じです。
■このレシピの決まりごと
・ 電子レンジは600Wを使用しています。加熱時間は様子を見ながら加減してください。
・ 大さじ1は15mL、小さじ1は5mLです。ひとつまみは指3本でつまむ量です。
・ 炒め物や揚げ物に使う「油」は、ご自分の好きな植物油をご使用ください。「酒」は塩分が添加されていない料理酒を使っています。
・ おかずは揚げるもの、焼くものから作り始め、しっかり冷ましてからお弁当箱に詰めてください。
・ 熱源によって火の入り方に違いがありますので、調理時間はあくまで目安に、ご自分で加減してください。
・ 「おかずカップ」は「Seria」の8号サイズをメインに使っています。手に入りやすいお好みのものを使ってください。
・ 住んでいる場所が長崎というお土地柄もあり、この本のレシピは、全体的に少し甘めです。砂糖やみりんの量は、ご自分の好みに合わせて加減してください。
・ 写真はすべて私物です。現在取り扱いのないものやデザインが異なるものがあります。また、弁当箱のサイズはすべておおよその寸法となります。
著＝キキ／『蓋はのせるだけ弁当』