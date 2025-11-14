冷凍野菜も賢く活用。レンチン10分でできる「具だくさん豚汁」
ご飯にもパンにも合う。カレールウ×牛乳で作る「豚ロースのカレークリームスープ」
身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！
サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。
※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。
■野菜たっぷり！ 具だくさん豚汁
【調理法：レンジ】
具材の種類が多くて手間のかかるイメージの豚汁ですが、
冷凍野菜を活用しつつ、レンジ加熱すればあっという間に完成します。
材料（1〜2人分）
豚バラ薄切り肉…80g（一口大に切る）
油揚げ…1枚（短冊切り）
にんじん…50g（ささがき）
じゃがいも…50g（乱切り）
ささがきごぼう（冷凍）…50g
水…400ml
顆粒だし…大1/2
味噌…大1
Point！
・仕上げに好みで七味唐辛子をふっても。
・ ごぼうは生のものを使ってもOKですが、冷凍のささがきごぼうを使えば、下処理いらずでラク。
作り方
1.耐熱ボウルに味噌以外の材料を入れる。
2.ラップをして10分チン。
3.味噌を溶き入れる。
風味を損なわないように加熱後に溶き入れる。
やる気TIPS
下処理が面倒なごぼう。洗いごぼうやカット済みの冷凍を使えば時短に。
■レシピを参考にするときは
・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。
・レンジは600Wで作っています。メーカーや機種により誤差が出る場合があるので、状態を見ながら調整してください。
・レンジ加熱の際のラップはふわっと軽くかけてください。
著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』