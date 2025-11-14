野菜たっぷり！


身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！

サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。

一汁で栄養満点。ダイエットにもスープジャーでお弁当にもおすすめのスープレシピをご紹介します。

※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。

■野菜たっぷり！　具だくさん豚汁

【調理法：レンジ】

具材の種類が多くて手間のかかるイメージの豚汁ですが、

冷凍野菜を活用しつつ、レンジ加熱すればあっという間に完成します。

具だくさん豚汁


材料（1〜2人分）

仕上げに好みで七味唐辛子をふっても


豚バラ薄切り肉…80g（一口大に切る）

油揚げ…1枚（短冊切り）

にんじん…50g（ささがき）

じゃがいも…50g（乱切り）

ささがきごぼう（冷凍）…50g

水…400ml

顆粒だし…大1/2

味噌…大1

Point！

・仕上げに好みで七味唐辛子をふっても。

・ ごぼうは生のものを使ってもOKですが、冷凍のささがきごぼうを使えば、下処理いらずでラク。

作り方

1.耐熱ボウルに味噌以外の材料を入れる。

耐熱ボウルに味噌以外の材料を入れる


2.ラップをして10分チン。

ラップをして10分チン


3.味噌を溶き入れる。

味噌を溶き入れる


風味を損なわないように加熱後に溶き入れる。

やる気TIPS

下処理が面倒なごぼう。洗いごぼうやカット済みの冷凍を使えば時短に。

■レシピを参考にするときは

・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。

・レンジは600Wで作っています。メーカーや機種により誤差が出る場合があるので、状態を見ながら調整してください。

・レンジ加熱の際のラップはふわっと軽くかけてください。

著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』