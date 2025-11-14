リーグベストの12勝1敗…昨季覇者サンダーがフランチャイズ史上最高のスタート

昨シーズンの覇者オクラホマシティ・サンダーは、11月14日（現地時間13日、日付は以下同）を終えた時点でウェスタン・カンファレンスならびにリーグベストの12勝1敗（勝率92.3パーセント）と絶好調。ウェスト2位のデンバー・ナゲッツ（9勝2敗／勝率81.8パーセント）に2.0ゲーム差をつけている。

今シーズンはオールスターのジェイレン・ウィリアムズ（手首）、ケンリッチ・ウィリアムズ（左ヒザ）を開幕から欠き、ルーゲンツ・ドートやチェット・ホルムグレンといった主力も複数の試合を欠場する中、オフェンシブ・レーティング118.5でリーグ6位、ディフェンシブ・レーティング103.0で同トップを誇っている。

2連戦となった12日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦、翌13日のロサンゼルス・レイカーズ戦ではいずれも20点差以上をつけて勝利し、ネット・レーティング＋15.6でもリーグトップの数値をマーク。

サンダーをけん引する“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダーは、13試合を終えて平均33.9分32.5得点5.2リバウンド6.6アシスト1.3スティール1.0ブロックの好成績。フィールドゴール成功率52.0パーセント、フリースロー成功率90.1パーセントと、高確率でショットを沈めている。

27歳のスコアリングガードは、今シーズンここまでリーグ最多となる11度目の30得点超えをたたき出しており、チームは前身のシアトル・スーパーソニックスから2008－09シーズンにオクラホマシティへ移転後、球団史上ベストのスタートを切っている。

SGAを筆頭に、今シーズンのサンダーは計6選手が平均2ケタ得点を記録中。ケイソン・ウォーレスの平均2.3本を含めて、計5選手が平均1.3本以上のスティールを奪っていて、チーム全体の平均10.8スティールはリーグ1位。相手チームへフィールドゴール成功率42.0パーセント（同1位）しか許していない。

まだレギュラーシーズンは序盤戦のため、勝率9割超えをこのままキープできるかは分からないものの、今シーズンのサンダーは2015－16シーズンのウォリアーズ（73勝9敗／勝率89.0パーセント）、1995－96シーズンのシカゴ・ブルズ（72勝10敗／勝率87.8パーセント）に次いで、NBA史上3チーム目のレギュラーシーズン70勝を達成する可能性もありそうだ。

【動画】サンダーがレイカーズ相手に敷いた堅守





