「ネコじゃなくてライオンだよ！」NEWS小山慶一郎の自信作デコケーキに実姉・みきママが超絶ダメ出し!?
デコレーションをして、ネコちゃんケーキがいよいよ完成♪ デコレーションの概念を壊して生まれた（！？）ネコちゃんを前に、小山さんはご満悦の様子（笑）。その仕上がり、ぜひ注目してください！
みきママ：土台の表面にクリームをキレイに塗ってね。
小山：はいよ〜。
小山：（無言で作業中）
みきママ：うん、いい感じ、いい感じ。
みきママ：え、大丈夫！？
小山：大丈夫、大丈夫（笑）。
みきママ：土台ができたら、いよいよデコレーション！ 市販のお菓子を耳にしたり、チョコペンで目を書いたりするのがおすすめ。まずは… ちっちゃいスコーンを耳にしてみる？
小山：へー、市販のお菓子をホントにこのまま使っていいんだね。
みきママ：いいよ〜。慶ちゃんの愛猫・ミルクちゃんみたいにかわいくデコレーションしてね！
小山：（お菓子を乗せて、豪快にデコレーション）
みきママ：えっ！？ ヒゲ長すぎない！？！？（笑）
小山：え、そう？ いい感じじゃない？
みきママ：長い！ 長いよ！ なんかハリネズミみたいじゃん！
小山：いやいや、デコレーションの概念をぶち壊していかないと。
みきママ：ぶち壊し過ぎだよ！（笑）
小山：ヒゲ、できた！ 俺、結構自信ある！ ほら見て、いい感じ♪
みきママ：もうネコじゃなくて、ライオンになってるよ…（笑）。
小山：せっかくなら目は、チョコペンを使ってみようかな。
みきママ：ピンクのチョコでいいの？
小山：うん。青でもいいよ。
みきママ：青目！？（笑）
小山：ダメ？（笑） 目は線と丸で書くの、どっちがいいかな？
みきママ：丸がいいと思う。
小山：（集中して目を書く）
みきママ：待って、あんまりかわいくない（笑）。修正していい？
小山：何でよ！（笑）（ピンクの上に、茶色で目を書いて）ほら、かわいいじゃん！！！
みきママ：ヤダ〜、私のイメージと違う！（笑）
みきママ：読者の皆さんは、いつもマネして料理してくれるの。だから、予備の土台に私の見本も作っておく！（笑） まずヒゲはね、細いチョコクッキーを割って短く使うの！
小山：（手本を見て）あ、なるほど。うまいね！
みきママ：あと慶ちゃんのネコは鼻の下の人中が長い！
小山：人中ってなんだよ…（笑）。
みきママ：おいしくなさそうに見えるもん！
小山：どう見ても、かわいいネコだったんだけどなぁ…（笑）。みんな、マネしたいって思ってくれるはずだよ！
慶ちゃん大好き！ ネコちゃんケーキ
＜材料＞
市販のスポンジケーキ…1台
市販のプリン…2つ
生クリーム…2つ（400 CC）
砂糖…大さじ2
チョコペン…2つ
ピンクのチョコペン…2つ
ねこの耳用に三角クッキー…2つ
ヒゲ用にチョコレート菓子…お好みで
＜作り方＞
（1）市販のスポンジケーキを半分に切り、半分にやわらかめの分立てに泡立てた生クリーム（砂糖を加える）とプリンのせ、生地を重ねる。
（2）全体に残りの生クリームを塗り、チョコペンやお菓子で自由にでデコレーションする。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
