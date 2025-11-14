かわいいネコちゃんのデコレーション、できました♪


【写真全13枚】「ネコじゃなくてライオンじゃん！」みきママがダメ出しした小山慶一郎のデコケーキ

デコレーションをして、ネコちゃんケーキがいよいよ完成♪　デコレーションの概念を壊して生まれた（！？）ネコちゃんを前に、小山さんはご満悦の様子（笑）。その仕上がり、ぜひ注目してください！

みきママ：土台の表面にクリームをキレイに塗ってね。

小山：はいよ〜。

生クリームをナッペ中


小山：（無言で作業中）

みきママ：うん、いい感じ、いい感じ。

側面のナッペに悪戦苦闘


みきママ：え、大丈夫！？

小山：大丈夫、大丈夫（笑）。

丁寧に作業を進める小山さん


なんとかキレイにナッペできました


みきママ：土台ができたら、いよいよデコレーション！　市販のお菓子を耳にしたり、チョコペンで目を書いたりするのがおすすめ。まずは… ちっちゃいスコーンを耳にしてみる？

小山：へー、市販のお菓子をホントにこのまま使っていいんだね。

みきママ：いいよ〜。慶ちゃんの愛猫・ミルクちゃんみたいにかわいくデコレーションしてね！

小山さんが独創性を発揮！


小山：（お菓子を乗せて、豪快にデコレーション）

みきママ：えっ！？　ヒゲ長すぎない！？！？（笑）

小山：え、そう？　いい感じじゃない？

みきママ：長い！　長いよ！　なんかハリネズミみたいじゃん！

小山：いやいや、デコレーションの概念をぶち壊していかないと。

みきママ：ぶち壊し過ぎだよ！（笑）

目はピンクのチョコペンで


小山：ヒゲ、できた！　俺、結構自信ある！　ほら見て、いい感じ♪

みきママ：もうネコじゃなくて、ライオンになってるよ…（笑）。

小山さん「結構自信ある！」


小山：せっかくなら目は、チョコペンを使ってみようかな。

みきママ：ピンクのチョコでいいの？

小山：うん。青でもいいよ。

みきママ：青目！？（笑）

小山：ダメ？（笑）　目は線と丸で書くの、どっちがいいかな？

みきママ：丸がいいと思う。

スティックのチョコ菓子でヒゲを付けました


小山：（集中して目を書く）

みきママ：待って、あんまりかわいくない（笑）。修正していい？

小山：何でよ！（笑）（ピンクの上に、茶色で目を書いて）ほら、かわいいじゃん！！！

みきママ：ヤダ〜、私のイメージと違う！（笑）

小山慶一郎さんのデコレーションが完成！


仕上がりに大満足の小山さんに対してみきママの表情は…！


みきママ：読者の皆さんは、いつもマネして料理してくれるの。だから、予備の土台に私の見本も作っておく！（笑）　まずヒゲはね、細いチョコクッキーを割って短く使うの！

小山：（手本を見て）あ、なるほど。うまいね！

みきママ：あと慶ちゃんのネコは鼻の下の人中が長い！

小山：人中ってなんだよ…（笑）。

みきママ：おいしくなさそうに見えるもん！

小山：どう見ても、かわいいネコだったんだけどなぁ…（笑）。みんな、マネしたいって思ってくれるはずだよ！

みきさんが見本デコレーション中


みきさんのネコちゃんもぜひ参考にしてください♪


慶ちゃん大好き！　ネコちゃんケーキ

＜材料＞

市販のスポンジケーキ…1台

市販のプリン…2つ

生クリーム…2つ（400 CC）

砂糖…大さじ2

チョコペン…2つ

ピンクのチョコペン…2つ

ねこの耳用に三角クッキー…2つ

ヒゲ用にチョコレート菓子…お好みで

＜作り方＞

（1）市販のスポンジケーキを半分に切り、半分にやわらかめの分立てに泡立てた生クリーム（砂糖を加える）とプリンのせ、生地を重ねる。

（2）全体に残りの生クリームを塗り、チョコペンやお菓子で自由にでデコレーションする。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official

＜スタッフ＞

調理／みきママ　撮影／村上未知　スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca）　スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ　ヘア&メイク／佐藤真希　取材・文／岸野愛

＜衣装協力＞

みきママさん▶シャツ/￥17,380/パンツ/￥18,150/共にD.M.G（ディー.エム.ジー）/共に Domingo（ドミンゴ）