三谷商、上期経常は6％増益で着地、今期配当を11円増額修正

三谷商事 <8066> [東証Ｓ] が11月14日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比6.4％増の163億円に伸び、通期計画の314億円に対する進捗率は52.1％に達し、5年平均の46.0％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比17.6％減の150億円に減る計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の66円→77円(前期は66円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比13.3％増の89.8億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の9.7％→9.6％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

