exist†traceが11月19日、約11年ぶりのアルバム『WHO I AM』をリリースする。これに先駆けて本日11月14日より収録曲「君に会いたくて」が先行配信となったことに加え、オフィシャルYouTubeチャンネルにてアルバムのダイジェスト試聴動画が公開された。

先ごろ第一弾先行配信された「激動」は、激しいサウンドの中に心の叫びを閉じ込めた情熱的な楽曲だ。それとは対照的に、第二弾「君に会いたくて」は爽快なサウンドに真っすぐなメッセージを乗せたキャッチーなロックソングに仕上がっている。

アルバムダイジェスト試聴動画では、ヘヴィロック、ポップロック、ダンスチューン、異国の香り漂うオリエンタルサウンド、胸を打つ極上バラードなど、様々な世界観を放つ全11曲のハイライトを聴くことが可能だ。

■先行配信第一弾「君に会いたくて」

配信リンク：https://linkco.re/enevd5At

▲『WHO I AM』初回限定盤

▲『WHO I AM』通常盤

■オリジナルフルアルバム『WHO I AM』

2025年11月19日発売

【初回限定盤(2CD)】MOCD-1913/A 5,000円(＋税）

※スペシャルパッケージ仕様

・DISC-1 / NEW ALBUM [WHO I AM] 全11曲収録

・DISC-2 / LIVE ALBUM [-ALL THE TRACES-] 全13曲収録

【通常盤(CD)】MOCD-1913/B 3,000円(＋税）

・NEW ALBUM [WHO I AM] 全11曲収録

▼収録曲：NEW ALBUM [WHO I AM]

01 WHO I AM

02 REMEMBER ME

03 激動

04 VENUS

05 TANGO DIABLO

06 ひとひら

07 閉ざされた世界

08 LOOP ON LINK

09 SIREN

10 君に会いたくて

11 砂漠の花

▼収録曲：LIVE ALBUM [-ALL THE TRACES-]

01 TRUE

02 Under mind

03 water

04 RAZE

05 VANGUARD

06 VOICE

07 DREAM RIDER

08 ダイアモンド

09 君の真っ白な羽根

10 雨と少年

11 JUDEA

12 SUCRIFICE BABY

13「終わりのない世界」

