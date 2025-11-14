exist†trace、11年ぶりアルバム『WHO I AM』のYouTubeダイジェスト試聴動画公開
exist†traceが11月19日、約11年ぶりのアルバム『WHO I AM』をリリースする。これに先駆けて本日11月14日より収録曲「君に会いたくて」が先行配信となったことに加え、オフィシャルYouTubeチャンネルにてアルバムのダイジェスト試聴動画が公開された。
先ごろ第一弾先行配信された「激動」は、激しいサウンドの中に心の叫びを閉じ込めた情熱的な楽曲だ。それとは対照的に、第二弾「君に会いたくて」は爽快なサウンドに真っすぐなメッセージを乗せたキャッチーなロックソングに仕上がっている。
アルバムダイジェスト試聴動画では、ヘヴィロック、ポップロック、ダンスチューン、異国の香り漂うオリエンタルサウンド、胸を打つ極上バラードなど、様々な世界観を放つ全11曲のハイライトを聴くことが可能だ。
■先行配信第一弾「激動」
配信リンク：https://linkco.re/HE3pyfBD
■先行配信第一弾「君に会いたくて」
配信リンク：https://linkco.re/enevd5At
■オリジナルフルアルバム『WHO I AM』
2025年11月19日発売
【初回限定盤(2CD)】MOCD-1913/A 5,000円(＋税）
※スペシャルパッケージ仕様
・DISC-1 / NEW ALBUM [WHO I AM] 全11曲収録
・DISC-2 / LIVE ALBUM [-ALL THE TRACES-] 全13曲収録
【通常盤(CD)】MOCD-1913/B 3,000円(＋税）
・NEW ALBUM [WHO I AM] 全11曲収録
▼収録曲：NEW ALBUM [WHO I AM]
01 WHO I AM
02 REMEMBER ME
03 激動
04 VENUS
05 TANGO DIABLO
06 ひとひら
07 閉ざされた世界
08 LOOP ON LINK
09 SIREN
10 君に会いたくて
11 砂漠の花
▼収録曲：LIVE ALBUM [-ALL THE TRACES-]
01 TRUE
02 Under mind
03 water
04 RAZE
05 VANGUARD
06 VOICE
07 DREAM RIDER
08 ダイアモンド
09 君の真っ白な羽根
10 雨と少年
11 JUDEA
12 SUCRIFICE BABY
13「終わりのない世界」
