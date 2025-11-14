【紅白】出場歌手、アニソン担当多め 例年より増加！初出場からアイナ・ジ・エンド、幾田りら、FRUITS ZIPPER、&TEAM
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）の出場歌手が14日、発表された。曲目は後日発表されるが、例年より多く今年のアニソンを歌った歌手たちが出場する結果となった。
【画像】LiSA、ミセスも出る！アニソン歌うかも…『紅白歌合戦』出場歌手一覧
今回の『紅白歌合戦』で初出場となるのが、紅組のアイナ・ジ・エンド、幾田りら、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバートハンバート、FRUITS ZIPPER、白組の&TEAM、M!LK。
この中で今年放送・劇場公開（2024年年末含む）されたアニメの主題歌を歌ったのが、アイナ・ジ・エンドがアニメ『ダンダダン』２期OP「革命道中」、幾田りらが『SPY×FAMILY』3期ED「Actor」、FRUITS ZIPPERが『クレヨンしんちゃん』主題歌「はちゃめちゃわちゃライフ!」、『映画 おしりたんてい スター・アンド・ムーン』主題歌「KawaiiってMagic」、&TEAMが『ハニーレモンソーダ』OP「Magic Hour」、ED「Wonderful World」。
そのほかの出場歌手は、あいみょんが映画『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』主題歌「スケッチ」、Perfumeが『BEYBLADE X』ED「Cosmic Treat」、LiSAが劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌「残酷な夜に輝け」。
久保田利伸が『Let's Play クエストだらけのマイライフ』OP「1, 2, Play」、ED「Left ＆ Right」、新浜レオンが『名探偵コナン』ED「Fun! Fun! Fun!」、サカナクションが『チ。』OP「怪獣」、Vaundyが『SAKAMOTO DAYS』OP「走れSAKAMOTO」、『光が死んだ夏』OP「再会」、Mrs. GREEN APPLEが『薬屋のひとりごと』第2期OP「クスシキ」となっている。
昨年は出場歌手発表時点で、アニソンを歌う可能性があったのは7人（組）程度で、当日はaikoが劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』主題歌「相思相愛」、Creepy Nutsが『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』OP「Bling-Bang-Bang-Born」、Mrs. GREEN APPLEが『忘却バッテリー』OP「ライラック」を披露していた。
■『第76回NHK紅白歌合戦』出演者
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）
あいみょん（7）
ILLIT（2）
幾田りら（初）
石川さゆり（48）
岩崎宏美（15）
aespa（初）
CANDY TUNE（初）
坂本冬美（37）
高橋真梨子（7）※高ははしごだか
ちゃんみな（初）
天童よしみ（30）
乃木坂46（11）
HANA（初）
Perfume（17）
ハンバート ハンバート（初）
FRUITS ZIPPER（初）
MISIA（10）
水森かおり（23)
LiSA（4）
【白組】
&TEAM（初）
ORANGE RANGE（3）
King ＆ Prince（6）
久保田利伸（2）
郷ひろみ（38）
サカナクション（2）
純烈（8）
TUBE（3）
Number_i（2）
新浜レオン（2）
Vaundy（3）
BE:FIRST（4）
福山雅治（18）
布施 明（26）
Mrs. GREEN APPLE（3）
三山ひろし（11）
M!LK（初）
【特別企画】
堺正章
氷川きよし
