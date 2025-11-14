近藤千尋「髪の毛バッサリ」次女の新ヘア公開「短いのも可愛い」「似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/14】モデルの近藤千尋が11月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】35歳3児の母モデル「髪の毛バッサリ」次女の新ヘア
近藤は「次女、髪の毛バッサリ」とつづり、次女のソロショットを投稿。これまでのロングヘアから肩にかかるくらいの長さのボブヘアになった次女の姿を披露していた。
この投稿に、ファンからは「思い切りましたね」「ビックリした」「似合ってる」「短いのも可愛い」といったコメントが寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
