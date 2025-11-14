¡Ú¹ÈÇò¡Û½Ð¾ì39ÁÈÈ¯É½¡¡FRUITS ZIPPER¡¢HANA¡¢M!LK¤é½é½Ð¾ì¤Ï10ÁÈ¡¿°ìÍ÷
NHK¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å7»þ20Ê¬¡Ë½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ð¾ì²Î¼ê39ÁÈ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½é½Ð¾ì¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬¥¢¥¤¥ÊŽ¥¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢aespa¡¢CANDY TUNE¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢FRUITS ZIPPER¤Î8ÁÈ¡¢ÇòÁÈ¤¬¡õTEAM¡¢M!LK¤Î2ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¡ËÆâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô
¡ã¹ÈÁÈ¡ä
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê½é¡Ë
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë
ILLIT¡Ê2¡Ë
´öÅÄ¤ê¤é¡Ê½é¡Ë
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê48¡Ë
´äºê¹¨Èþ¡Ê15¡Ë
aespa¡Ê½é¡Ë
CANDY TUNE¡Ê½é¡Ë
ºäËÜÅßÈþ¡Ê37¡Ë
üâ¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê7¡Ë
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê½é¡Ë
Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê30¡Ë
ÇµÌÚºä46¡Ê11¡Ë
HANA¡Ê½é¡Ë
Perfume¡Ê17¡Ë
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê½é¡Ë
FRUITS ZIPPER¡Ê½é¡Ë
MISIA¡Ê10¡Ë
¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê23¡Ë
LiSA¡Ê4¡Ë
¡ãÇòÁÈ¡ä
¡õTEAM¡Ê½é¡Ë
ORANGE RANGE(3)
King¡õPrince¡Ê6¡Ë
µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê2¡Ë
¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê38¡Ë
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë
½ãÎõ¡Ê8¡Ë
TUBE¡Ê3¡Ë
Nunmber_i¡Ê2¡Ë
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê2¡Ë
Vaundy¡Ê3¡Ë
BE:FIRST¡Ê4¡Ë
Ê¡»³²í¼£¡Ê18¡Ë
ÉÛ»ÜÌÀ¡Ê26¡Ë
Mrs. GREEN APPLE¡Ê3¡Ë
»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê11¡Ë
M!LK¡Ê½é¡Ë
¡ãÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡ä
ºæÀµ¾Ï¡Ê7¡Ë
É¹Àî¤¤è¤·¡Ê25¡Ë