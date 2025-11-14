Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºæÀµ¾Ï¡ÊÃæ±û¡Ë¤é¡Ê»£±Æ¡¦Àõ¸«·Ë»Ò¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

NHK¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å7»þ20Ê¬¡Ë½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ð¾ì²Î¼ê39ÁÈ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

½é½Ð¾ì¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬¥¢¥¤¥ÊŽ¥¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢aespa¡¢CANDY TUNE¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢FRUITS ZIPPER¤Î8ÁÈ¡¢ÇòÁÈ¤¬¡õTEAM¡¢M!LK¤Î2ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¡ËÆâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô

¡ã¹ÈÁÈ¡ä

¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê½é¡Ë

¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë

ILLIT¡Ê2¡Ë

´öÅÄ¤ê¤é¡Ê½é¡Ë

ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê48¡Ë

´äºê¹¨Èþ¡Ê15¡Ë

aespa¡Ê½é¡Ë

CANDY TUNE¡Ê½é¡Ë

ºäËÜÅßÈþ¡Ê37¡Ë

üâ¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê7¡Ë

¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê½é¡Ë

Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê30¡Ë

ÇµÌÚºä46¡Ê11¡Ë

HANA¡Ê½é¡Ë

Perfume¡Ê17¡Ë

¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê½é¡Ë

FRUITS ZIPPER¡Ê½é¡Ë

MISIA¡Ê10¡Ë

¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê23¡Ë

LiSA¡Ê4¡Ë

¡ãÇòÁÈ¡ä

¡õTEAM¡Ê½é¡Ë

ORANGE RANGE(3)

King¡õPrince¡Ê6¡Ë

µ×ÊÝÅÄÍø¿­¡Ê2¡Ë

¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê38¡Ë

¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë

½ãÎõ¡Ê8¡Ë

TUBE¡Ê3¡Ë

Nunmber_i¡Ê2¡Ë

¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê2¡Ë

Vaundy¡Ê3¡Ë

BE:FIRST¡Ê4¡Ë

Ê¡»³²í¼£¡Ê18¡Ë

ÉÛ»ÜÌÀ¡Ê26¡Ë

Mrs. GREEN APPLE¡Ê3¡Ë

»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê11¡Ë

M!LK¡Ê½é¡Ë

¡ãÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡ä

ºæÀµ¾Ï¡Ê7¡Ë

É¹Àî¤­¤è¤·¡Ê25¡Ë