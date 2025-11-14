King ＆ Prince×ミッキー、イルミネーション背景に笑顔 ホリデーシーズンアートビジュアル解禁
【モデルプレス＝2025/11/14】ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ミッキー＆フレンズとKing ＆ Princeのスペシャルコラボレーションを展開中。この度、幻想的なイルミネーションに包まれたホリデーシーズンアートのビジュアルが解禁された。
永遠のエンターテイナー、ミッキーマウスは2028年にスクリーンデビュー100周年を迎える。これに先駆けて、2025年にワクワクに満ちたコラボレーションの数々で日本中に驚きと笑顔を届けてきたミッキーとKing ＆ Prince。この度、幻想的なイルミネーションに包まれたホリデーシーズンアートのビジュアルが解禁。美しい街並みの中に3人が仲良く並ぶ“べスフレ3ショット”となっており、ホリデーシーズンを盛り上げるビジュアルとなっている。
解禁となったコートやマフラーなど冬らしい装いに身を包んだビジュアルについてKing ＆ Princeの2人は「素敵な丸の内の街並みを背景に、ベストフレンドであるミッキーとKing ＆ Princeだからこその温かな雰囲気の3ショットになったと思います！大切なお友達や家族と、同じように素敵な写真を是非この街で撮って欲しいです」とコメント。
そしてミッキーとのこの冬の過ごし方について「一緒にクリスマスパーティーをしたいですね！今年はミッキーとたくさんの思い出ができたので、思い出話をしながら、美味しいご飯を食べて、最後にプレゼント交換をしたいです」とベストフレンドならではの楽しい思い出を作りたいそう。そして「街がだんだんと華やいできて、素敵な季節がやってきます！ミッキーと僕たちとJOYFUL MOMENTSな冬を過ごしましょう！」とグリーティングメッセージも届いた。
ホリデーシーズンアートは、よろこびや感動、幸福感に包まれるディズニーの物語の特別な瞬間をテーマにしたホリデーイベント“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”を開催中の丸の内エリアに広告として掲出されるほか、新丸ビル1Fに11月15日オープンする特設コーナーに大型パネルとして飾られる予定となっている。（modelpress編集部）
【場所】新丸ビル1F
アクセス：JR東京駅徒歩2分（丸の内北口、地下通路直結）／都営三田線大手町駅直結（東京海上ビル経由）
【展開期間】2025年11月15日（土）〜2026年1月4日（日）
【観覧時間】11：00〜21：00（日・祝は20：00まで）
【場所】東京メトロ丸の内線「東京駅」改札すぐ
【掲出日時】11月15日（土）〜11月16日（日）8：00〜22：00
