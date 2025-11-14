¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö²áµî¤Îµ¬Ìó°ãÈ¿¡×È½ÌÀ¡¡¡Ö·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ï¤»¤º¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¸¤å¤¸¤å¡×¤Î±¿±Ä¤¬14Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤æ¤é¤Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¬Ìó°ãÈ¿¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
±¿±Ä¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ø¤æ¤é¤Í¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢²áµî¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëµ¬Ìó°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
µ¬Ìó°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ÏÅö»þ¤Î¹ÔÆ°¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó¤¸¤å¤¸¤å¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÌá¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢À¿¼Â¤Ë³èÆ°¤Ø¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£²ó¤Î·ï¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å°ìÁØÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ï¤»¤º¡¢ÆâÉô»ØÆ³¤ò·Ð¤¿¤¦¤¨¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Öº£¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤æ¤é¤Í¤ª¤è¤Ó¤¸¤å¤¸¤å¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤æ¤é¤Í¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤Î²áµî¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±¿±Ä¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ÎÄÌ¤ê¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Öº£¤Î»ä¤Ï¡¢³èÆ°¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¸¤å¤¸¤å¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡Ö¼ö¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2014Ç¯3·î¤è¤ê³èÆ°³«»Ï¡£22Ç¯3·î¤Ë¤ÏÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼Â´¶È¤¬Â´¶È¤·¡¢24Ç¯7·î¤Ëµì¥á¥ó¥Ð¡¼¤æ¤é¤Í¤ò´Þ¤à4¿Í¤Ç¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£