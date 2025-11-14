ゆきぽよ、美ボディ見せコーデで“推し活”報告「攻めた服装」「ギャルっぽくて最高」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】タレントのゆきぽよが11月13日、自身のInstagramを更新。美しいボディが際立つコーディネートを披露し、話題になっている。
【写真】ゆきぽよ「攻めた服装」美ボディ際立つ“推し活”コーデ
ゆきぽよは「推し活 Tylaと過ごす時間が一瞬すぎ」とつづり、11日に行われた南アフリカのシンガー・タイラのイベント「WE WANNA PARTY ASIA TOUR」への参加を報告。「ライブのためにバチバチの衣装を用意してもらった」というウエストや肩が大胆に露出したセットアップにもこもこブーツを合わせた姿を披露している。
この投稿にファンからは「スタイルレベチ」「攻めた服装」「ギャルっぽくて最高」「キュート」「引き締まった綺麗なスタイル」「大人の色気」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ゆきぽよ、推し活で「バチバチの」衣装披露
◆ゆきぽよの美ボディが話題
