武尊＆川口葵夫婦、新婚生活にテレビ初密着 妻だけに見せるお茶目な一面明らかに
【モデルプレス＝2025/11/14】元K-1三階級制覇王者の武尊と妻で女優の川口葵が、11月14日放送のABEMA「ダマってられない女たち season2」＃11（よる10時〜）に登場する。新婚生活にテレビが初密着した。
【写真】K-1ファイター妻の愛情こもった手料理
「ダマってられない女たち」とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。なお、＃11には、女優の川島海荷とモデルで女優の佐田真由美が登場。MC陣3人とともに、“女性の生きざま”を見届ける。
＃11では、7月に結婚を発表したK-1史上初の3階級制覇王者・武尊と、タレント・川口の新婚生活にテレビ初密着。妻・川口が作る愛情のこもった手料理に武尊が「美味い！」と満面の笑みを見せると、葵も「良かった〜」と安堵の表情を浮かべるなど、仲睦まじい食卓の様子が明かされる。さらに、普段のクールなイメージとは異なる、ピアノを弾いたり、妻に「変顔とかよくするよね？」といじられたりするお茶目な一面も。愛犬との散歩中、「何気ない毎日が幸せだなって思う」と語る川口の言葉から、2人の穏やかで幸せな日常が垣間見える。
さらに、芸歴42年の大御所芸人、ハイヒール・モモコが61歳にして“姑”デビューする姿にも密着。「なかなか嫁姑って難しいのね」と、テレビで見せる姿とは違う不安をのぞかせながらも、ウエディングドレスを着た息子の妻に対し、「アクセサリーは貸せるから」と気前よく提案。そんなモモコに対し、息子の妻から「家族旅行にまざってみたい！」とリクエストが飛び出すも、すかさず「高くつくなー！」と切り返すモモコらしい一面も見られる。（modelpress編集部）
◆武尊＆川口葵、新婚生活に密着
◆ハイヒール・モモコ、姑デビュー
