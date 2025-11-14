お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が13日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。カナダ留学から一時帰国中のタレント光浦靖子（54）に会ったと明かした。

小木が「今日、光浦さんに会ったんだよ。俺、久々だよ」と切り出すと、矢作は「帰国子女みたいになってるだろ、メークとか。美人になってるだろ」と反応した。

小木は「メークはそうだし、白髪も生えてて。白髪が格好いいのよ。いい感じの軽いグレーで。肌もキレイでいい女なのよ」と絶賛。矢作から光浦のメーク具合を聞かれた小木は「薄い。肌もスタイルもいいじゃない。ちょっとふっくらしたんだけど、それも光浦さん、いい感じで。あれもまたいい女だなって話してて」と語った。

そして「向こう（カナダ）で、すごい褒められるんだって。あなたは才能にあふれているし、美しいって。靖子はすごいって。日本って相手をみる時に全部、減点法だって。どんどん100点から引かれていって、変な子って言われて。向こうに行くと、全部いいこと、プラスのこと言ってくれるから。人間がどんどんよくなっていく」と続けた。

さらに「ストレスがなくなったって。日本にいた時はストレスがたまっていたんだろうね。それが全部なくなって、いい顔になってた」と改めて絶賛した。

光浦は21年にカナダに留学し、現在は就労ビザを取得してバンクーバーで生活している。