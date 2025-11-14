【出場歌手一覧！】＜2025年＞『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手発表 FRUITS ZIPPER、M!LK、HANAら初出場10組
2025年12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）の出場歌手37組が14日に発表された。
【写真】King ＆ Princeは2人体制で初めて、6回目の出場
今年の番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」に決定。今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白。これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように…そんな願いをテーマに込めた。
司会を3年連続となる有吉弘行、6年ぶりの登板となる綾瀬はるか、初の大役を担う今田美桜、2年連続で担当する鈴木奈穂子NHKアナウンサーの4名。
出場歌手の選考にあたっては「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画・演出」の3点を中心に検討の上、総合的に判断したという。
年内を持ってコールドスリープに入ることを発表しているPerfumeが2年ぶりに復活。
また放送100年 紅白特別企画で堺正章、氷川きよしの出演も発表された。
初出場は10組となった。
今年の出場歌手は以下の通り。（）内の数字は出場回数。
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）
あいみょん（7）
ILLIT（2）
幾田りら（初）
石川さゆり（48）
岩崎宏美（15）
aespa（初）
CANDY TUNE（初）
坂本冬美（37）
高橋真梨子（7）
ちゃんみな（初）
天童よしみ（30）
乃木坂46（11）
HANA（初）
Perfume（17）
ハンバート ハンバート（初）
FRUITS ZIPPER（初）
MISIA（10）
水森かおり（23）
LiSA（4）
【白組】
＆TEAM（初）
ORANGE RANGE（3）
King ＆ Prince（6）
久保田利伸（2）
郷ひろみ（38）
サカナクション（2）
純烈（8）
TUBE（3）
Number_i（2）
新浜レオン（2）
Vaundy（3）
BE:FIRST（4）
福山雅治（18）
布施明（26）
Mrs. GREEN APPLE（3）
三山ひろし（11）
M!LK（初）
★特別企画
堺正章
氷川きよし
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。
