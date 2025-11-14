【紅白2025】&TEAM、デビューから3年で初出場掴む「番組の歴史に恥じないように」JOは個人スケジュールの都合により欠席
【モデルプレス＝2025/11/14】日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。FUMA（フウマ）が初出場の喜びを語った。
【写真】2025年「紅白」初出場者集結
初出場となった&TEAM。FUMAは「僕たちは日本から出発したグループとして紅白歌合戦が1つの目標であり、夢でした」とコメント。「今回初出演させていただき本当に光栄です。デビューからここに来るまでに約3年応援してくださったファンのLUNE（&TEAMのファンネーム／※Eはアキュート・アクセントを付したもの）の皆さんに誇りに思ってもらえるように、そして番組の歴史に恥じないように、一瞬一瞬を大切に僕たちもパフォーマンス楽しみたいと思います」と意気込んだ。
なおJO（ジョウ）は個人のスケジュールの都合により欠席となった。
BTSやSEVENTEENなど世界で活躍するアーティストが所属する様々なレーベルを擁するHYBEが初めて手掛ける日本発グローバルグループ、&TEAM。同グループは、EJ（ウィジュ）、K（ケイ）、JO、TAKI（タキ）、NICHOLAS（ニコラス）、HARUA（ハルア）、FUMA、MAKI（マキ）、YUMA（ユウマ）の9人から成る。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て、2022年9月に結成。同年12月にDebut EP『First Howling : ME』でデビューを果たし、日本を中心にグローバルに活動を広げた。2025年10月28日には韓国でのデビューを果たしており、さらなる活躍が期待されている。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆&TEAM「紅白」初出場
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
