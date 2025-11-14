【紅白2025】放送100年特別企画に堺正章・氷川きよし ヒット曲メドレー・名曲カバー
【モデルプレス＝2025/11/14】堺正章が11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。放送100年の節目を迎えた今年「NHK紅白歌合戦」の特別企画として出場する。
◆堺正章・氷川きよし「紅白」放送100年特別企画に
日本で初めての放送がラジオからはじまったのが1925年。それから100年の節目を迎えた今年、「NHK紅白歌合戦」の特別企画として、放送、そして紅白の歴史を彩ってきた堺と氷川きよしの出場が決まった。
去年の紅白で復活のステージを飾った氷川。これまで24回、紅白に出場。演歌歌謡曲からポップスまで、ジャンルにとらわれない華やかなパフォーマンスを届けてきた。氷川は放送の歴史を彩った先達の名曲をカバーする予定だ。
◆堺正章、意気込み
会見にも出席した堺は、「1999年にソン・フィルトルとして出場して以降、紅白は家で観るものだと思っていたので、年末にNHKでお仕事をするのは26年ぶりです」と7回目の出場に喜び。「新しい輝いている皆さんがいらっしゃる中で、私も頑張ります！皆さんもがんばってください！」と意気込みを語った。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
