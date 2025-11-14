「今日好き」瀬川陽菜乃、美脚映える冬コーデ披露「理想のスタイル」「ビジュ良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が11月13日、自身のInstagramを更新。冬のコーディネートを披露し、話題になっている。
【写真】「今日好き」17歳美女「ビジュ良すぎ」膝上ミニで美脚スラリ
瀬川は「めちゃかわなアウターゲットしました」とつづり、袖にファーの付いたアウターを着用したショットを公開。ミドル丈のアウターにショート丈のボトムスを合わせ、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿には「理想のスタイル」「冬コーデも可愛い」「ビジュ良すぎ」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆瀬川陽菜乃、冬コーデで美脚披露
◆瀬川陽菜乃の投稿が話題
