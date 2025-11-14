「誰のおかげで飯が食える！」と罵倒された30年。専業主婦が、夫の定年で突き付けた『静かなる反逆』

今回は、筆者の知人Aさんのお話です。Aさんには長年抱えていた「お金の悩み」がありました。それは繰り返される夫からの経済的支配。夫から「俺に依存しなければ生きていけないくせに」と常に蔑まれていました。Aさんはその逆境に悔し涙を流しつつも、ある挑戦をしたのです。その挑戦とは……？

夫の口癖は「誰のおかげで飯が食えてるんだ？！」

経済的自立は心強い武器になりました。夫は離婚届と通帳を目にして、みるみるうちに青ざめていったのです。何より、あれほど見下し続けてきた妻が、自分の知らないところでしっかりと経済的に自立していたことに唖然としていました。これからは夫に文句も言われず、自分の人生を始めていく最高の時間が始まったことを感じたのでした。

【体験者：60代・女性主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

