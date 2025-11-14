今季56本塁打、132打点のシュワーバー

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会（BBWAA）の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を受賞した。他にも各賞が発表され、大谷は受賞ラッシュとなったが、今季56本塁打、132打点のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）はまさかの“1冠”となった。

両リーグのMVPだけでなく、この日は様々な賞が発表された。

大谷は最も活躍した指名打者（DH）に贈られる「エドガー・マルティネス賞」、最も優れた打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」も受賞。オールMLBのファーストチームにも名を連ねた。

割を食った形になったのがシュワーバーだ。フィリーズの大砲は、大谷を上回る56本塁打、132打点でリーグ2冠。MVPでも最終候補に残ったが、大谷が満票で大敗した。

DHで大谷とかぶっているため、打撃関連の賞は獲れず、オールMLBセカンドチーム選出が精いっぱいだった。

シュワーバーは10月、選手間投票で選ぶナ・リーグ最優秀野手「アウトスタンディング・プレーヤー」には選出されていた。



（THE ANSWER編集部）