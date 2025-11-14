ブルボンは、独自技術で網目状に加工し、食べ応えと噛み応えにこだわったポテトチップス“ガチじゃが”シリーズに「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」を2025年11月18日(火)に発売します。

バリバリと噛みくだくクセになる食感が特徴のシリーズに、まろやかなチーズとピリッと辛いブラックペッパーが後を引く新フレーバーが登場します。

ブルボン ポテトチップス「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」

価格：オープンプライス

内容量：98g

発売日：2025年11月18日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

賞味期限：9カ月

“ガチじゃが”シリーズは、独自技術で網目状に加工することで、食べ応えと噛み応えを実現したポテトチップスです。

新登場の「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」は、まろやかでコクのあるチーズの味わいに、ブラックペッパーのピリッとした辛味を効かせた一品。

ブラックペッパーのスパイシーな香りと刺激が後を引くおいしさに仕立てられています。

クリーミーでコクのあるチーズと、ピリッと刺激のあるペッパーの味わいを、バリバリと噛みくだくクセになる食感とともに楽しめます。

シリーズ品として「ガチじゃがうま塩味」もラインナップされています。

食べ応え抜群の新フレーバーの紹介でした！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post まろやかなチーズとピリッと辛いブラックペッパーが後を引く！ブルボン ポテトチップス「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」 appeared first on Dtimes.