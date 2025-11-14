カプセルトイ限定のデザインや配色も！トーシン「CITEN」カプセルトイ
カプセルトイ専門店「#C-pla」を運営するトーシンは、ファッションブランド「CITEN」をモチーフにしたカプセルトイ全5商品を、2025年11月下旬より順次発売！
「FUTURE ESSENTIALS.」をコンセプトに、長く・快適で・様々なライフスタイルにフィットするアイテムを提案する「CITEN」。
普段のコーディネートに自然と溶け込む実用的なミニアイテムが、カプセルトイで登場します。
トーシン「CITEN」カプセルトイ
2025年11月下旬から2026年2月にかけて、ミニエコバッグやミニチュアポーチなど、長期にわたりCITENのカプセルトイシリーズが展開されます。
カプセルトイ限定のデザインや配色にもこだわっており、コレクション性の高いラインナップです。
CITENミニエコバッグ
価格：500円(税込)
種類数：全5種類
発売予定日：2025年11月末
CITENアソートコレクション
価格：500円(税込)
種類数：全7種類
発売予定日：2025年12月予定
CITENミニチュアコレクションvol.1
価格：500円(税込)
種類数：全6種類＋シークレット
発売予定日：2026年1月予定
CITENミニチュアコレクションvol.2
価格：500円(税込)
種類数：全6種類
発売予定日：2026年1月予定
CITENミニチュアポーチ
価格：500円(税込)
種類数：全5種類
発売予定日：2026年2月予定
既にCITENのアイテムをお持ちの方はもちろん、初めて触れる方にも楽しめるラインナップです！
