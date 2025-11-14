韓国芸能人たちが、自身の通うスポーツジムについて言及し、「意外な人脈」を明かして関心を集めている。



【写真】でジムについて語らうユ・ジェソクとスジ

Netflixドラマ「魔法のランプにお願い」で共演した元miss Aで女優のスジとキム・ウビンは、ユ・ジェソクのウェブバラエティー「Pinggyego」に出演し、ユ・ジェソクが普段から言及して話題を集めている、通称“体育館”と呼ばれるジムについて話した。



ユ・ジェソクはスジに会うなり、「最近どうして体育館に来ないの？」と近況を確認。スジは「運動しなきゃいけないけど、忙しかった」と返答した。ユ・ジェソクは普段から、同じジムに通う芸能人を「館員」と呼び、ファンの注目を集めている。



2人は互いに「スジは隅っこで、人知れず静かに頑張っている。一瞬誰か分からないけど、近づいてあいさつしてくれる」「ユ・ジェソクさんは、とても熱心に運動している」と、目撃談を暴露。



キム・ウビンが「同じジムに通っている人が、かなり多いらしい」と言うと、ユ・ジェソクは「すごくたくさんの人が来ている」と認めた。同ジムには俳優のイ・ジョンジェをはじめ、イ・グァンス、コン・ユ、コメディアンのチョ・セホなどが通っていることが知られており、IVEのレイ、リズ、アン・ユジンも、ユ・ジェソクから「最近なかなか来ない」と指摘されたことがある。



（よろず～ニュース特約・moca）