俳優の舘ひろし（75）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。扇子を投げる伝統的な遊び「投扇興」の経験があることを明かした。

この日はスケジュールの都合で、約40分遅れて生放送に登場した舘。同番組“金曜名物”の「投扇興」について、番組MCの「ハライチ」澤部佑から「ご存じですか？」と聞かれると、舘は「昔よくやってました。京都で」と、“お座敷遊び”での経験があることを告白。「でも下手くそです、僕」と打ち明けた。

その後レギュラー陣と、ともにゲスト出演した俳優・眞栄田郷敦が挑戦し、合計30点になったところで、舘の順番に。「やったことがあるっていうことですし」と高得点を期待する声に、「そういうプレッシャーを…」と苦笑いしたが、「持ってるんですよ」と自前の淡い水色の扇子を広げると、「うちの家紋なんですよ、これ。アゲハチョウ」とサラリと明かした。

そしてゲームの最高得点を100点と確認した舘は「じゃあ100点で」と意気込んだが、結果は「3点」で、賞金の10万円は獲得ならず。ガッカリ気味の舘は「3点ですか？」と嘆いたが、澤部は「久しぶりにやって、どうでした？」と質問。舘は「いやなんかもう、忘れてました」と振り返りながら、勢い良く投げた眞栄田に対し、「あんなに力で倒せるっていうのは。普通は上に行っちゃう」と感心していた。