みなさんこんにちは。

残暑厳しい日が続いていましたが、１１月に入って一気に肌寒くなりましたね。読書の秋ということで、今回は最近読んだ本について紹介します。佐川光晴さんの「駒音高く」（実業之日本社）です。図書館で見つけて気になり、手に取ってみたんです。

将棋にも思い出

将棋のルールにはさほど詳しくない私ですが、将棋には少しだけ思い出があります。

子どものころに通っていた碁会所には将棋盤も置いてあったので、先生と回り将棋で遊んだのはいい思い出。そこで駒の名前はなんとか覚えました（笑）。あと、通っていた高校は、関西将棋会館のすぐ近くにあって、通学路でその前を通るたびに、「ここで藤井聡太さんも対局するんだ」と思いながら眺めていました。棋士のみなさんともどこかですれ違っていたかもしれません。

「娘のしあわせ」に心を打たれる

さて、この本は将棋の世界にかかわる人々のドラマを描く短編集です。引退間際の棋士やプロを目指す中学生とか、様々な主人公が描かれているのですが、私はその中で「娘のしあわせ」という一編に心を打たれました。将棋を頑張る娘と、その姿を見守る母親の物語です。

特に印象に残ったのは、娘の“武者修行”に母親が付き添う場面です。娘が対局している間、母親は会場の外でひたすら待つしかなく、その時間をどう過ごすか悩むという描写がありました。

私も小学６年生の時、女流棋士採用試験を受けに、１か月にわたって毎週末、母と一緒に東京に通っていました。

私が打っている間、母がどんな時間を過ごしていたのか、当時は考えたこともありませんでした。この本を読んで、その時のことを思い出し、改めて考えさせられました。

「当たり前ではなかった」ことに気づく

本にも書かれていましたが、野球やサッカーとは違い、囲碁や将棋は公開対局以外、直接応援することができません。母も待っている間、時間を持て余しながらも娘のことが気になり、日本棋院本院がある市ヶ谷から新宿まで歩いたこともあったそうです。

当時の私は、ただ打つことに夢中で、母の気持ちを考える余裕なんてありませんでした。でも今になって、「それが当たり前ではなかった」こと、そして支えてもらえたありがたさに気づき、感謝の気持ちが込み上げてきました。

囲碁や将棋を頑張る子どもの母親の目線で描かれた作品はなかなかないので、この本に出会えて本当に良かったと思います。とても胸に響く一冊でした。

プロフィル塚田 千春（つかだ・ちはる） 囲碁棋士、日本棋院関西総本部所属。２００４年４月５日生まれの２１歳。大阪府出身。村松大樹七段門下。３人姉妹の末っ子で趣味は阪神タイガースの試合観戦とカラオケ。カラオケは一人でも行く。２０年入段（女流特別採用推薦）、２４年５月に二段昇段。