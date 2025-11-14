ドジャースの大谷翔平投手が、ナ・リーグの「ハンク・アーロン賞」に輝いた。ネバダ州ラスベガスで行われた「ＭＬＢ ＡＷＡＲＤ」にＶＴＲ出演し、ＭＶＰ獲得時とは一転してフォーマルなスーツ姿でコメントを寄せた。

「こんばんは。この度は名誉ある賞をいただき、また投票して下さったみなさまに感謝申し上げます」と語った大谷。「特にビリー・アーロンと今晩、出席して下さっているアーロン一家の皆様に感謝申し上げます。ご主人の功績は今も生き続けています。ありがとうございます」と思いを述べ、会場では英語表記の字幕で伝えられた。

ＭＶＰ会見ではブラウンのセーター姿だった大谷。一転してフォーマルな出で立ちで、アーロン一家へ感謝の思いを伝えていた。同賞は、ハンク・アーロン（２１年１月他界）がベーブ・ルースの持つ最多通算本塁打記録の更新２５周年を記念して１９９９年に創設。ネット投票と、複数の殿堂入り選手によって構成する特別審査委員によって決定される。

大谷はメジャー８年目の今季、投打同時出場１４試合を含む１５８試合に出場し、打率・２８２、ナ・リーグ２位の５５本塁打、１０２打点、２０盗塁、同１位のＯＰＳ１・０１４、メジャー全体最多の１４６得点をマーク。この他にも８９長打、ｆＷＡＲ（選手の貢献度を示す指標）９・４がいずれもリーグ１位だった。