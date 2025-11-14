本格的な雪のシーズンを前に山形市で14日、除雪車の出動式が行われました。今シーズンは新たに、交通量が多いエリアなどにカメラを設置し確実な除雪につなげる取り組みも行われるということです。



出動式には、山形市が除雪作業を委託している業者の関係者らおよそ50人が出席しました。



土屋建設・土屋和洋社長「安全運転に留意し、市保有除雪車とともに市民生活路線の確保に頑張ります」





山形市では今シーズン、昨シーズンとほぼ同数の107業者に除雪を委託し345台の除雪車で作業にあたります。除雪の対象となる道路は1510キロで、より多くの生活道路での除雪を求める地域からの声を受けて、昨シーズンよりも3キロ余り増やしたということです。さらに今シーズンは新たな取り組みとして、交通量の多いエリアを中心に市内10か所にカメラと積雪センサーを設置します。各地の積雪の状況を遠隔で把握し、確実でよりきめ細やかな除雪作業が可能となるということです。山形市道路維持課・前田真一課長補佐「近年の降雪の傾向として一気に降ることがあるが、十分に対応できるように頑張りたい」山形市内での除雪車の運行状況は市のホームページでリアルタイムで確認できるということです。