「米女子ゴルフ、アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン・第１日」（１３日、ペリカンＧＣ＝パー７０）

主催者推薦枠で出場したトランプ米大統領の孫娘でアマチュアのカイ・トランプ（米国）は９ボギー、２ダブルボギーの８３で回り、１３オーバーで最下位の１０８位と出遅れた。

６４をマークしたユ・ヘラン（韓国）がトップ。

米女子ツアー初出場のカイはインスタートから１０番パー４でボギー発進。１３番まで４連続ボギーと出だしでつまずいた。後半も１、２番でボギー、ダブルボギーと流れを取り戻せなかった。

ＬＰＧＡの公式Ｘ（旧ツイッター）は「主催者推薦で出場のカイ・トランプが初ラウンドへ」としてティーショットを放つ動画を投稿。細身でしなやかなスイングから放たれたドライバーショットはフェアウエー中央をとらえた。スカイスポーツは公式サイトでカイのデビュー戦を報じ、「予想以上に緊張したが、素晴らしいショットをたくさん打てたと思う。ただいいショットはたくさん打ったが間違った場所にいってしまった」とコメントを紹介した。