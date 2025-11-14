メガハウス（バンダイナムコグループ）は、11月中旬から、ロッテの人気お菓子「トッポ」をモチーフにした新感覚アクションゲーム「トッポショック」を発売する。

同商品はスティックを引き抜くたびに緊張感が高まる、ハラハラドキドキのアクションゲーム。





トッポケースデザインの本体に、トッポスティックをランダムにセットし、プレイヤーが順番にトッポを引き抜いていき、はずれを引いて残りのトッポが飛び出したら、その人の負け！という、シンプルで何度遊んでも飽きないゲームとなっている。世代を超えて愛されている「トッポ」のゲームは誰でも楽しめる。



「トッポショック」

商品特徴は、トッポが飛び出すスリル満点のゲーム。スティックを1本ずつ引き抜いていき、外れを引いたらトッポが飛び出す。その瞬間、負けが決定。リアルなスティックデザインとなっており、スティックに詰まったチョコや、外側の焼き目をリアルに再現した。本物そっくりのスティックで、見た目も楽しめる。簡単ルールで盛り上がるとのこと。複数人で遊べるので、家族や友人とのパーティーにも最適となっている。

［小売価格］2178円（税込）

［発売日］11月中旬

