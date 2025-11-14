松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、11月19日午後3時から、「にんにく醤油の揚げる豚テキ定食」「にんにく醤油の揚げる鶏テキ定食」を発売する。

特製の粉をまぶしてカラッとジューシーに揚げた肉は、一口食べればその柔らかさは想像以上。大満足のボリュームで圧倒的な食べ応え間違いなし。肉の甘み・旨みをしっかり味わうことができ、濃厚ダレとのマリアージュを楽しめる。肉は「豚肉」「鶏肉」の2種類を用意しており、たっぷりのにんにくを使用した濃厚な味わいがご飯をさらに進ませ、幸福感もアップ。甘みのある素揚げキャベツとの相性も抜群なので、一緒に食べてほしいという。

［小売価格］

にんにく醤油の“揚げる”豚テキ定食：1050円

にんにく醤油の“揚げる”鶏テキ定食：1050円

単品 にんにく醤油の“揚げる”豚テキ：830円

単品 にんにく醤油の“揚げる”鶏テキ：830円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金で購入できる

［発売日］11月19日（水）午後3時

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp