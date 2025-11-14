アーティストとしても活躍する声優・花澤香菜が、10月に開催された「HANAZAWA KANA Billboard Live 2025」東京公演の2ndステージに登場した。

2年ぶりとなるBillboard Liveツアーは、横浜・大阪・東京の3都市で開催。東京はそのファイナルを飾る地であり、各地で積み重ねてきた温かな空気が東京の夜に集結した。

白い花柄のミニワンピースに高めの位置で編み下ろした髪でステージに現れた花澤は、観客の手拍子に合わせて全方向に笑顔で手を振る。柔らかい光に包まれながら披露された1曲目「ほほ笑みモード」で、会場は早くも温かな空気に包まれた。

曲を終えると、手拍子に合わせてバンドメンバーを紹介。恒例のメンバー紹介トークでは「地球最後の日、何食べたいですか？」という質問を投げかけ、「私は...悩ましい！うなぎかパン......うなぎパンです！」と茶目っ気たっぷりに回答。ギターの北川勝利は「自分で作って焼いた餃子」、ピアノの末永華子は「おにぎり」、サックス・パーカッション担当のJuny-aは「ハンバーーーグ！」とビブラスラップを鳴らしながら"ハンバーグ師匠"のモノマネを披露した。

続く「ブルーベリーナイト」ではステージ上を駆け回りながら観客を煽り、軽やかなダンスでライブ空間を一気に熱くする。「運命の扉」では「見つめてた？ふと目があった？あの日の二人」の歌詞通り、客席最前列の観客と視線を交わし時が止まるような場面も。「YESTERDAY BOYFRIEND」では一転、しっとりとした歌声を響かせ、伸びやかな高音に聴き入る観客の姿が印象的だった。

MCでは、「ビルボードはしっとりした曲が合いますね」と語りつつ、「ビルボードに来るとこけるというジンクスがあるんですけど、今回の公演では一度もこけていません！」と笑顔を見せる。「この衣装(ミニワンピース)でこけたらスパッツが見えちゃうんですけど」とおどけながら「"かなちゃんが転んだ"って("だるまさんが転んだ"のような)ゲームができるかも」と提案。実際に「かなちゃんが転んだ！」と呼びかけると、観客全員が一斉に下を向く一幕もあり、会場中に笑いが起こった。

ここからはしっとりとした曲で構成された中盤へ。「Seasons always change」では青いライトに包まれた幻想的な空間で透明感あふれる歌声を響かせ、「インタリオ」では北川と末永のハーモニーが花澤の声と溶け合い、心の奥深くまで染み渡る。「青い夜だけの」「おしえて」と続くパートでは、寒色から暖色へと変わる照明が、花澤の歌声に寄り添うように移り変わり、切なさとぬくもりを行き来する感情を映し出した。

そこから語られたのは、ツアーを通して感じた素直な気持ちだった。

「(Billboard Liveを通して)もやもやが晴れて曲と一緒に前に進める気がしています。こうして奇跡のような時間が生まれたのは、支えてくれるスタッフのみなさん、そして何よりここにいるみんなのおかげです。私の"生きている感じ"をみんなに届けることが、私にとっての表現なんだと思います。これからも、私なりに精一杯頑張っていくので、どうかよろしくお願いします」その花澤のまっすぐな言葉に、客席からは長く大きな拍手が送られた。

ライブ終盤、「同心円状のディスタンス」では再び会場が手拍子で一体となり、今年発売した最新曲「やれんの？エンドレス」では花澤自身もステップを踏みながら力強いダンスを披露。「クレマティスをあなたに」でしっとりと締めくくると、「今日は本当にありがとうございました！」と笑顔でステージを後にした。

鳴り止まぬ拍手に応えて再登場した花澤は、アンコールの冒頭でライブグッズのミニメッシュポーチを紹介。「飴とかリップとか入れたいな」と観客と談笑するなど、最後までアットホームな空気を大切にする。ラストナンバー「It's my thing」を歌い上げると、バンドメンバー全員と手をつなぎながら「ありがとうございました！」と声を合わせ、ステージの隅々まで手を振って感謝を伝えた。

花澤の素"が詰まったBillboard Live TOKYOの夜。ユーモアと温かさ、そして確かな歌の力で観客の心を包み込み、花澤の"生きている感じ"をそのまま届けるようなライブは、彼女がこれまで歩んできた時間と、これからの未来をつなぐような特別な瞬間となった。

取材・文＝ヤマ

公演情報

HANAZAWA KANA Billboard Live 2025 東京公演

開催日時：2025年10月26日(日)

1stステージ 開場14:00／開演15:00

2ndステージ 開場17:00／開演18:00

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ