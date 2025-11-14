木下優樹菜、“我流”着こなしショット公開！ 圧巻スタイルのスウェットセットアップ姿「センス良き」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは11月13日、自身のInstagramを更新。「我流」の着こなしショットを披露しました。
【写真】木下優樹菜のファッションセンス抜群な姿
「キャップを使って 濃いめリップ」木下さんは「我流 スウェットセットアップを部屋着ぽくならないようにするには…キャップを使って 濃いめリップ」とつづり、3枚の写真を投稿。自身がコラボレーションしたファッションブランド・Marblesのスウェットセットアップを着用したバックショットを披露しました。白と赤のキャップ、グレーのスニーカーを履いたカジュアルなコーディネートで、圧巻のスタイルが際立っています。
また2枚目では、レザージャケットを加えたコーディネートを紹介。さらに3枚目では、ファンからの要望で使用しているニューバランスの型番も見せています。コメント欄では「センス良き」と、おしゃれな木下さんのファッションに注目が集まりました。
「いつまでもお綺麗です」木下さんは12日の投稿でも、「スウェットパンツ 着回し」とつづり、同ブランドのスウェットパンツを使った着回しショットを公開。ファンからは「いつまでもお綺麗です」と歓喜の声が上がりました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
