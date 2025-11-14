【紅白】HANA、FRUITS ZIPPER、M!LKら初出場アーティスト、2025年の活躍がわかる主なオリコン記録
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）の出場歌手が14日、東京・渋谷のNHK局内で発表された。今年初出場するのは、紅組がアイナ・ジ・エンド、幾田りら、aespa、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバート ハンバート、FRUITS ZIPPERという8組。白組が&TEAM、M!LKという2組で計10組となった。
【会見カット】祝初出場！色とりどりの髪色で登壇したちゃんみな＆HANAら
初出場アーティストの、主なオリコン記録は以下の通り。
■アイナ・ジ・エンド
【ストリーミング】
「革命道中 - On The Way」（2025年7月2日配信開始）
・累積再生数9,496.6万回（94,966,025回）
・最高3位
■aespa
【ストリーミング】
累積再生数1億回突破作品：5作 ※以下達成順
「Savage」「Supernova」「Next Level」「Drama」「Whiplash」
■CANDY TUNE
【ストリーミング】
「倍倍FIGHT!」（2024年4月24日配信開始）
・累積再生数8,994.1万回（89,941,493回）
【TikTok】
「倍倍FIGHT! - イントロ ver.」
・週間TikTok音楽チャート4週連続1位（2025/2/27付〜3/20付）
【CDシングル】
「推し▽好き▽しんどい」（▽＝ハートマーク／2025年4月23日発売）
・「オリコン週間シングルランキング」で最高2位（2025/5/5付）
【CDアルバム】
「倍倍FIGHT!」（2025年10月1日発売）
・「オリコン週間アルバムランキング」で最高2位（2025/10/13付）
■HANA
【上半期ランキング】
「オリコン上半期ランキング 2025」「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」1位
【ストリーミング】
『Blue Jeans』（2025年7月14日配信開始）
→女性グループ最速で累積再生数1億回を突破（登場9週目）
累積再生数1億回突破作品：4作 ※以下達成順
「ROSE」「Drop」「Blue Jeans」「Burning Flower」
■FRUITS ZIPPER
【ストリーミング】（通算2作で累積再生数1億回突破）
「わたしの一番かわいいところ」（2022年4月29日配信開始）
・「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数1億回を突破（2024/12/23付）
「NEW KAWAII」（2024年3月22日配信開始）
・「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身最速で累積再生数1億回を突破（2025/10/27付）
【CDシングル】（通算2作で1位）
「KawaiiってMagic」（2025年5月14日発売）
・「オリコン週間シングルランキング」において初週売上22.7万枚で1位（2025/5/26付）
→「オリコン週間音楽ランキング」において自身初の1位
・2025/5/26付「オリコン週間合算シングルランキング」で自身初1位
（週間23.4万PT（233,649PT））
「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」（2025年10月15日発売）
・「オリコン週間シングルランキング」で自己最高初週売上31.7万枚で1位（2025/10/27付）
・「オリコン週間合算シングルランキング」で
自己最高週間ポイント32.9万PT（329,414PT）で1位（2025/10/27付）
■&TEAM
【CDアルバム】
『Back to Life』（2025年10月29日発売）
※最新アルバム／10月28日本作で韓国デビュー
・「オリコン週間アルバムランキング」で1位、通算4作目（2025/11/10付）
・自己最高となる初週売上53.2万枚で、自身初の初週売上50万枚超え
■M!LK
【ストリーミング】
「イイじゃん」（2025年2月17日配信開始）
・累積再生数4,566.7万回（45,666,976回）
【TikTok】
「イイじゃん」
・週間TikTok音楽チャート3週連続1位（2025/3/27付〜4/10付）
【CDシングル】（通算1作のみ1位）
『奇跡が空に恋を響かせた』（2022年8月10日発売）
・「オリコン週間シングルランキング」で自身初1位（2022/8/22付）
【CDアルバム】（通算1作のみ1位）
『Ｍ！X』（2025年3月5日発売） ※『イイじゃん』収録アルバム
・「オリコン週間アルバムランキング」で自身初1位（2025/3/17付）
※「オリコン調べ（2025年11月17日付現在）」
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
■出演者一覧
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）
あいみょん（7）
ILLIT（2）
幾田りら（初）
石川さゆり（48）
岩崎宏美（15）
aespa（初）
CANDY TUNE（初）
坂本冬美（37）
高橋真梨子（7）※高橋の「高」ははしごだか
ちゃんみな（初）
天童よしみ（30）
乃木坂46（11）
HANA（初）
Perfume（17）
ハンバート ハンバート（初）
FRUITS ZIPPER（初）
MISIA（10）
水森かおり（23)
LiSA（4）
【白組】
&TEAM（初）
ORANGE RANGE（3）
King ＆ Prince（6）
久保田利伸（2）
郷ひろみ（38）
サカナクション（2）
純烈（8）
TUBE（3）
Number_i（2）
新浜レオン（2）
Vaundy（3）
BE:FIRST （4）
福山雅治（18）
布施 明（26）
Mrs. GREEN APPLE（3）
三山ひろし（11）
M!LK（初）
【特別企画】
堺正章
氷川きよし
